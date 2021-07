76-Jähriger prallte in Jochberg mit Mopedauto gegen Lkw: schwer verletzt

Jochberg – Mit seinem Mopedauto ist am Dienstagnachmittag ein 76-Jähriger in Jochberg frontal gegen einen Lkw gefahren. Die Fahrertüre des Mopedautos war derart verkeilt, dass der schwer verletzte Lenker mittels Hebelwerkzeug aus dem Wrack befreit werden musste. Er wurde in die Klinik nach Innsbruck gebracht.