27-Jähriger rettete sich in Osttirol mit Sprung von Motorrad vor umstürzenden Bäumen

Strassen – Mit dem Schrecken davongekommen ist ein Motorradfahrer am Dienstagnachmittag in Strassen. Bei Starkregen und Windböen war der 27-Jährige auf der Drautal Straße in Richtung Sillian unterwegs gewesen. Gegen 17.20 Uhr hielt er kurz an, um sich Regenbekleidung anzuziehen.