Großbrand in Mieders: Zwei Verletzte, 140 Feuerwehrleute im Einsatz

Mieders – Ein Großaufgebot an Feuerwehrkräften musste am Dienstagabend in Mieders zum Großbrand in einem ehemaligen Hotel anrücken. Laut Polizei dürfte das Feuer im westlichen Teil des Gebäudes ausgebrochen sein, das zu diesem Zeitpunkt unbewohnt war. Eine Ursache dafür war vorerst unklar.