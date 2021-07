Großeinsatz in Mieders: Hotel steht in Flammen, zwei Verletzte in Klinik gebracht

Mieders – Ein Großaufgebot an Feuerwehrkräften war bis in die späten Dienstagabendstunden in Mieders im Einsatz. Ein ehemaliges Hotel, in dem derzeit Tunnelarbeiter wohnen, wurde ein Raub der Flammen. Wie die Polizei gegenüber der Tiroler Tageszeitung Online mitteilte, mussten mehrere Personen evakuiert werden. Zudem gibt es laut TT-Informationen zwei Verletzte, die ins Krankenhaus gebracht wurden.