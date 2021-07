Nur jede zweite Frau wechselt vom Beruf in die Pension

Nur ein Viertel der Frauen, die in den Branchen Tourismus oder Reinigung beschäftigt waren, gehen als Erwerbstätige in Pension.

Wien – Wenige Erwerbsjahre, geringerer Lohn – Frauen in Österreich haben im Schnitt eine um fast 50 Prozent geringere Pension als Männer. Zudem wechselten im Jahr 2019 nur 48 Prozent der Frauen in Österreich direkt aus dem Erwerbsleben in die Pension, wie eine Studie von Wifo und Forba im Auftrag der Arbeiterkammer zeigt.