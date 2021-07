Umhausen feiert seine 800 Jahre heuer nach

Umhausen – Eigentlich wollte man in Umhausen das 800-Jahr-Jubiläum im Vorjahr feiern – der Jubelreigen fiel aber der Pandemie zum Opfer. „Wir feiern jetzt heuer am 15. August“, erklärt Bürgermeister Jakob Wolf. Mit einem Bergfeuer am Vorabend des Hohen Frauentages, dann einem Festgottesdienst am Sonntag, einer Prozession und eine Festagape.