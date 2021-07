„komm!unity“ Wörgl: „Jugend ist bereit, Verantwortung zu übernehmen“

Wörgl – Klimaschutz und gesunde Ernährung – zwei Themen, die in den nächsten Monaten im Rahmen von einzelnen Projekten ganz groß in den Jugendtreffs des Vereins „komm!unity“ in Wörgl und Umgebung im Mittelpunkt stehen werden. „Die Jugend ist bereit, Verantwortung zu übernehmen, wir lassen sie nur oft nicht“, ist die Obfrau des Vereins Irmgard Moritz überzeugt. Für sie „werden wir nicht in die Steinzeit katapultiert, wenn wir endlich beginnen, so zu leben, dass es für die gesamte Schöpfung hier auf der Erde respektvoll und gesund ist“, stellt sie sich gegen Befürchtungen, dass durch Klimaschutzmaßnahmen die Lebensqualität sinke. „Junge Menschen verstehen das“, ist sie überzeugt. „Daher ist es selbstverständlich, dass wir uns, passend zu unseren Werten, die Themen Klima, Gesundheit und gesunde Ernährung auf die Fahnen schreiben.“