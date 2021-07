Prägende Bürgermeister-Ära in Fritzens geht diese Woche zu Ende

Fritzens – Der nächste Langzeitbürgermeister im Bezirk Innsbruck-Land legt vorzeitig sein Amt zurück: Nach vier Perioden als Ortschef und knapp 30 Jahren im Gemeinderat übergibt Josef Gahr die Amtsgeschäfte in Fritzens mit 31. Juli an Vizebürgermeister Markus Freimüller, wie er von der Fritzner Gemeindeliste. Dieser wird noch im August eine Gemeinderatssitzung einberufen – und dort als Nachfolger kandidieren.

„Ich war bis zum Schluss jeden Tag voll Tatendrang“, betont Gahr. Doch wenn man so lange den Ton angebe, müsse „ein gewisser Erneuerungsprozess“ her. Auf eine weitere Periode verzichte er auch aus gesundheitlichen Gründen, so der 62-Jährige. An Freimüller, seit drei Perioden im Gemeinderat tätig, könne er mit gutem Gefühl übergeben, freut sich Gahr, der generell das Klima im Gemeinderat lobt.