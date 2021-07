Enttäuschung und Erschöpfung bei Stigger: „Es gibt manchmal solche Tage“

Tokio – „Olm volle!“ Das Motto der 20-jährigen Haimingerin hatte gestern bis zur dritten Runde des 20-km-Kurses Bestand, dann musste die Geheimfavoritin kapitulieren. „Ich weiß nicht, was los ist, ich muss das abchecken lassen und analysieren“, erklärte Stigger unmittelbar nach dem jähen Rennende. Stigger zeigte sich im Resümee enttäuscht: „Es war ein Rennen wie kein anderes. Ich war top vorbereitet. Es ist halt so. Es ist schwer, lieber würde ich sagen, ich habe eine Medaille in der Hand und freue mich irrsinnig. Es gibt manchmal solche Tage, da muss man drüberstehen und weiterschauen und mitnehmen, was man besser machen kann.“