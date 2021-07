Weit entfernt von Vorkrisenniveau: Tiroler Tourismus mit Luft nach oben

Tirols Tourismus kam zuletzt nur mühsam in die Gänge.

Innsbruck – Vor einer Woche hat Österreichs Industrie die Pandemie aus ökonomischer Sicht im Prinzip für beendet erklärt und sieht sich fast wieder auf Vorkrisenniveau. Davon ist der Tiroler Tourismus noch weit entfernt, wie die zuletzt verfügbaren Tourismuszahlen vom Juni zeigen. So kamen im Juni 520.604 Urlauber nach Tirol, die Tourismus-Betriebe zählten 1,9 Millionen Nächtigungen. Zum Vergleich: 2019 wurden im Juni rund eine Million Gäste und fast 3,4 Milllionen Nächtigungen gezählt – also fast doppelt so viele.