Zweijähriges Kind schaltete in Mieming Herd ein: Von Rezeptionistin gerettet

Mieming – Ohne das rasche Eingreifen einer Rezeptionistin in einem Hotel in Mieming hätte diese Geschichte ganz anders ausgehen können: Am Dienstagabend wurde die Frau gegen 20.20 Uhr vom Feueralarm aufgeschreckt und machte sich sofort zum betroffenen Apartment des Hotels auf, um Nachschau zu halten. Tatsächlich war in dem Zimmer ein Kleinkind alleine, das von der Frau gerettet war.