Warten auf Geld für Gewaltschutz: „Da habe ich sehr oft Bauchweh“

Innsbruck – Eigentlich wäre alles kein Problem. Räumlichkeiten sind vorhanden, auch das entsprechende Personal gibt es. Allein: Es mangelt am Geld. „Rund 100.000 Euro bräuchten wir, dann könnten wir im Herbst in Innsbruck mit einem erweiterten Angebot starten“, berichtet Martin Christandl vom Verein Mannsbilder, der u. a. Männer mit einem Gewaltproblem betreut.

Die Notwendigkeit sei jedenfalls mehr als gegeben. So stiegen allein durch Corona die Anfragen von Männern mit Hang zur Aggressivität in Innsbruck um mehr als 23 Prozent. Inzwischen gebe es eine Warteliste, weil man nicht genug Personal für alle Anfragen zur Verfügung hatte. Für Christandl ein besonders bitterer Umstand. „Da melden sich Männer in ihrer Not und wir können nur zwei, drei Telefonate führen. Allerdings braucht es mindestens ein Jahr Anti-Gewalt-Training, um mit der Aggression anders umgehen zu können.“