„Krapoldi im Park“ in Innsbruck: Zirkus, der vom Leben erzählt

Im Vorjahr sei die Premiere trotz widriger (Corona-)Bedingungen gelungen, meint Walter Moshammer, der zusammen mit Manfred Unterluggauer das künstlerische Programm plant und mit dem Kulturverein Krapoldi das Festival organisiert. Man habe rasch reagiert – etwa mit einem speziellen, seitlich geöffneten Zirkuszelt mit konstantem Luftstrom. „Wir hatten immer das Gefühl, dass wir es schaffen.“ Diesmal sei die Vorbereitung schwieriger gewesen. „Niemand wusste, wie lange Corona Thema sein würde.“ Und die 3-G-Kontrollen nähmen nun auch „viel Spontaneität weg“. Aber die Leute seien durchaus bereit, das in Kauf zu nehmen.

An Highlights mangelt es jedenfalls nicht: Moshammer nennt etwa das Berliner Kollektiv „still hungry“, das in „Raven“ vom Thema Mutterschaft erzählt – basierend auf den eigenen Erfahrungen der Artistinnen und mit den Mitteln von Varieté und Zirkus. Für Moshammer ein Paradebeispiel für „Neuen Zirkus“, der statt Menschen in Extremsituationen „Geschichten, Ideen und Visionen“ zeige, „die mehr mit unserem heutigen Zusammenleben zu tun haben – und mit Kreativität als Problemlösung“.