US-Turn-Star Biles sagte wegen mentaler Probleme Mehrkampf ab

Simone Biles lässt das Mehrkampf-Finale am Donnerstag aus.

Tokio – Turn-Superstar Simone Biles wird im Einzel-Mehrkampf bei den Olympischen Spielen in Tokio nicht antreten. Einen Tag nach ihrem Rückzug beim Mannschafts-Finale hat die 24-jährige US-Amerikanerin am Mittwoch ihren Startverzicht verkündet. Wie der US-Turnverband mitteilte, sei die Entscheidung nach einer medizinischen Bewertung gefallen, um den Fokus auf ihre mentale Gesundheit zu richten.

"Simone wird weiterhin täglich bewertet, um herauszufinden, ob sie in den Einzel-Finali in der kommenden Woche teilnehmen kann", schrieb der Verband. Die vierfache Olympiasiegerin von Rio war am Dienstagabend aus dem Mannschafts-Finale nach nur einem Gerät, dem Sprung, ausgestiegen.