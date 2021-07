Tiroler Bergsteiger überlebte Lawinenunglück am K2

Islamabad – Der Tiroler Bergsteiger Stephan Keck hat vergangene Woche ein tödliches Lawinenunglück am K2 (8611 Meter) an der Grenze zwischen China und Pakistan überlebt. Keck war mit zwei weiteren Männern aus Schottland und Spanien unterwegs, der 68-jährige Schotte starb unter der Lawine, zitierte die Kronen Zeitung (Dienstags-Ausgabe) die Nachrichtenagentur Associated Press (AP). Keck sagte, er habe "wie durch ein Wunder überlebt", die Männer waren mit demselben Seil gesichert.