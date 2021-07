Heftige Unwetter in Oberösterreich: 130 Feuerwehreinsätze

Schon in der Nacht auf Montag verursachten Unwetter in Oberösterreich Überflutungen.

Linz – Nach heftigen Gewittern hat es in der Nacht auf Mittwoch in Oberösterreich für 55 Feuerwehren erneut Unwetteralarm gegeben. Sie rückten mit 850 Helferinnen und Helfern zu rund 130 Einätzen aus. Das berichtete das Landesfeuerwehrkommando in einer Presseaussendung.