Roglic und van Vleuten setzten sich im Einzelzeitfahren die Krone auf

Tokio – Keine Sensation hat es am Mittwoch im olympischen Rad-Einzelzeitfahren in Tokio gegeben. Die zum Favoritenkreis gezählten Annamiek van Vleuten und Primoz Roglic eroberten überlegen erstmals Gold bei Sommerspielen. Die 38-jährige Niederländerin krönte ihre Karriere nach zwei WM-Titeln in dieser Disziplin (2017, 2018) mit dem Olympiasieg, der Slowene holte das erste Rad-Gold für sein Land. Bei beiden war die Freude nach vorangegangenen Enttäuschungen groß.

Van Vleuten hatte als Zweite des Straßenrennens hinter Überraschungssiegerin Anna Kiesenhofer über den vermeintlichen Sieg gejubelt. Wenige Tage später holte sie Versäumtes nach. "Ich bin Erste, stimmt's?", scherzte sie nach ihrem "Start-Ziel-Sieg" in der 22,1-km-Prüfung gegen die Uhr mit 56,47 Sekunden Vorsprung auf die Schweizerin Marlen Reusser. Ihre Landsfrau Anna Van der Breggen, die Weltmeisterin, wurde wie 2016 in Rio Dritte (+1:01,63).

Die negative Energie nach dem Straßenrennen habe sie ausgeblendet, sagte Van Vleuten, die sich aus den sozialen Netzwerken ausgeklinkt hatte. "Es hat da niemand über meine Leistung gesprochen, aber die Daten haben gezeigt, dass ich super, super in Form bin. Besser als je zuvor." Im Straßenrennen in Rio 2016 war sie auf dem Weg zu Gold schwer gestürzt.

Reusser stieß auf den letzten sieben Kilometern noch vom fünften Platz auf den Silber-Rang vor. Die als Mitfavoritin gehandelte US-Amerikanerin Chloe Dygert, die Weltmeisterin von 2019, musste sich mit dem siebenten Rang (+2:16,40 Min.) begnügen. Die von der dreifachen Olympiasiegerin Kristin Armstrong (2008/12/16) betreute 24-Jährige war bei der WM vor zehn Monaten in Führung liegend gestürzt und hatte einen Handbruch und eine tiefe Schnittwunde am Oberschenkel erlitten. In Tokio kam sie von Beginn an nicht richtig in Fahrt, hat aber in der Teamverfolgung auf der Bahn eine weitere Chance.