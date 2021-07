Verkehrsunfall mit Verletzung und Ölverlust in Biberwier

Biberwier – Früh am Mittwochmorgen fuhr eine 17-jährige Deutsche mit ihrem Auto auf der B179 in Richtung Reutte. In einer Rechtskurve kam sie ins Schleudern und prallte gegen die Mauer am rechten Fahrbahnrand, wo sie zum Stillstand kam. Die 17-Jährige verletzte sich unbestimmten Grades im Bereich der Knie, des Oberkörpers und des Kopfes, konnte das Auto aber selbstständig verlassen. Die Rettung brachte sie in das Krankenhaus Reutte.