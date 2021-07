Aufruf zum PCR-Test: Corona-Fälle in Tirol nach „Beach-Party“-Woche in Kroatien

Das Festival fand auf der kroatischen Insel Pag statt. © pixapay

Innsbruck ‒ Rund um die einwöchige Beach-Party auf der kroatischen Insel Pag dürfte sich ein österreichweiter Corona-Cluster gebildet haben. Im Zusammenhang mit dem „Austria goes Zrce“-Festival in Kroatien von 17. bis 24. Juli, an dem rund 19.000 Personen aus Österreich teilgenommen haben, sind einige Rückkehrer positiv auf Covid-19 getestet worden.

Die überwiegende Mehrheit der Teilnehmer ist mit Bussen oder dem eigenen Pkw hin und retour gefahren. In Oberösterreich sind gestern elf Reiserückkehrer, die das Festival besucht haben, positiv auf Corona getestet worden. In Niederösterreich sind bisher 38 Fälle bekannt.

Am Mittwoch wurden auch die ersten Fälle in Tirol bekannt. Derzeit liegen vier positive Testergebnisse vor. Experten rechnen in den nächsten Tagen mit vermehrten Corona-Fällen wegen des Festivals.

Öffentlicher Aufruf der Gesundheitsbehörde

Die Tiroler Gesundheitsbehörde haben vorsorglich ein öffentlicher Aufruf unternommen. Besucher des Festivals werden aufgerufen, sich umgehend vorsorglich testen zu lassen.

„Wir sind bereits in enger Abstimmung mit dem Bund und anderen Bundesländern: Es zeichnet sich aktuell ab, dass vermehrt Infektionen bei Personen festgestellt werden, die in Zrce waren. Personen, die das Festival besucht haben, sollen sich daher umgehend mittels PCR-Test auf das Coronavirus testen lassen. Während Reiserückkehrende in Tirol generell aufgerufen sind, unmittelbar nach Rückreise einen kostenlosen PCR-Test zu machen, richtet sich dieser Appell eindringlich an jene Personen, die das Festival besucht haben – unabhängig der Dauer ihres Aufenthaltes: Lasst euch umgehend testen, auch wenn ihr euch gesund fühlt. Helft damit aktiv mit, keine Infektionsketten in Tirol entstehen zu lassen“, betonte Elmar Rizzoli, Leiter des Einsatzstabes Corona des Landes.

Selbstanmeldung zu PCR-Test mit Code