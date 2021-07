Mittlerweile 29 Corona-Fälle in Tirol nach Beach-Party in Kroatien

Das Festival fand auf der kroatischen Insel Pag statt. © pixapay

Innsbruck ‒ Das Festival „Austria goes Zrce“ auf der kroatischen Insel Pag in der Vorwoche mit 19.000 vorwiegend jungen Besuchern aus Österreich hat in nahezu allen Bundesländern Corona-Cluster ausgelöst. In Tirol gibt es mittlerweile 29 bestätigte Fälle. Gestern waren die ersten vier Fälle bekannt geworden.

Experten befürchten ein dynamisches Infektionsgeschehen. Auch in Oberösterreich ist die Zahl von Mittwoch auf Donnerstag um 47 Fälle auf 67 Infektionen in die Höhe geschnellt. Hinzu kommen noch bisher 14 Fälle, die einer X-Jam Maturareise zuzuordnen sind. Die oberösterreichische Gesundheitsreferentin LHStv. Christine Haberlander (ÖVP) forderte in dem Zusammenhang vor allem junge Menschen auf, sich impfen zu lassen. Diese würden noch eine unterdurchschnittliche Impfrate aufweisen und wohl deshalb nun Hauptbetroffene von Neuinfektionen sein.

In Niederösterreich stieg nach Angaben des Büros von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) die Zahl der damit in Zusammenhang stehenden Corona-

Während Mittwochabend hierzulande in Summe 102 Fälle gezählt worden sind, waren es unter Berücksichtigung dieser Anstiege Donnerstagmittag bereits 186. Die Gesundheitsbehörden gingen von einer hohen Dunkelziffer aus.

Öffentlicher Aufruf der Gesundheitsbehörde

Die Tiroler Gesundheitsbehörde haben bereits am Mittwoch einen öffentlicher Aufruf unternommen. Besucher des Festivals werden aufgerufen, sich umgehend vorsorglich testen zu lassen.

„Wir sind bereits in enger Abstimmung mit dem Bund und anderen Bundesländern: Es zeichnet sich aktuell ab, dass vermehrt Infektionen bei Personen festgestellt werden, die in Zrce waren. Personen, die das Festival besucht haben, sollen sich daher umgehend mittels PCR-Test auf das Coronavirus testen lassen. Während Reiserückkehrende in Tirol generell aufgerufen sind, unmittelbar nach Rückreise einen kostenlosen PCR-Test zu machen, richtet sich dieser Appell eindringlich an jene Personen, die das Festival besucht haben – unabhängig der Dauer ihres Aufenthaltes: Lasst euch umgehend testen, auch wenn ihr euch gesund fühlt. Helft damit aktiv mit, keine Infektionsketten in Tirol entstehen zu lassen“, betonte gestern Elmar Rizzoli, Leiter des Einsatzstabes Corona des Landes.

Selbstanmeldung zu PCR-Test mit Code