Unwetter in Deutschland: In Nordrhein-Westfalen keine Vermissten mehr

Die Unwetter in Deutschland bedeuten auch Rückenwind für eine Technologie, die als Warnsystem - etwa bei drohenden Naturkatastrophen - bisher als verpönt galt: Cell Broadcast. Damit sind Warnmeldungen über das Mobilfunknetz gemeint, die automatisch an alle in einem Netzabschnitt angemeldeten Mobiltelefone gehen.

Der Handy-Alarm für alle soll Sirenen und die Warn-App NINA ergänzen. Innenminister Horst Seehofer (CSU) kündigt an: "Ich glaube, man kann das in diesem Jahr hinbringen." Diese Ankündigung sei wohl nicht so zu verstehen, dass dieses Warnsystem noch in diesem Jahr aktiviert würde. Mobilfunkbetreiber halten sich bisher bedeckt, wie lange sie benötigen würden, um das System an den Start zu bringen. Telefonica Deutschland sagte, aktuell werde allgemein mit einer Dauer von rund zwölf Monaten gerechnet, bis Cell Broadcasting implementiert wäre - vorher müsse allerdings die gesetzliche Grundlage geklärt sein.