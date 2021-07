Einmietbetrug: Hotelgäste in Kirchberg reisten ab, ohne zu bezahlen

Kirchberg in Tirol – Unter dem Vorwand, dass ihre Buchung bereits über ein deutsches Reisebüro abgewickelt und bezahlt worden sei, mieteten sich ein 19-Jähriger und eine 21-Jährige am vergangenen Samstag in einem Hotel in Kirchberg ein. Das Reisebüro informierte die Hotelleitung jedoch darüber, dass der Aufenthalt storniert worden war. Als der 19-Jährige darauf angesprochen wurde, bekräftigte er, dass er den ausständigen Betrag zahlen werde.