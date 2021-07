79-Jähriger bei Unfall am Innradweg in Kufstein schwer verletzt

Kufstein – Bei der Kollision zweier Radfahrer in Kufstein ist am Mittwoch ein 79-Jähriger schwer verletzt worden. Der Mann war kurz nach 12 Uhr auf dem Innradweg in Richtung Niederndorf unterwegs und wollte durch die Römerhofgasse weiter in die Stadt Kufstein fahren. Zeitgleich kam ein 23-Jähriger mit seinem Rad aus der Römerhofgasse – er wollte geradeaus in Richtung Wörgl fahren.