Neues Schulzentrum in Lienz kostet 17,8 Millionen Euro

So soll das neue Schulzentrum Lienz-Nord aussehen, wenn es fertig umgebaut ist. Dies wird in etwa drei Jahren der Fall sein.

Lienz – Es ist eines der größten Projekte, das die Stadt Lienz in letzter Zeit in Angriff genommen hat: der Um- und Zubau des Schulzentrums Nord, in dem eine Volksschule, eine Mittelschule und das Polytechnikum untergebracht sind. Das langgestreckte Gebäude ist in die Jahre gekommen, nun wird es rundum erneuert und bekommt einige zusätzliche Flächen. Wie das im Detail aussieht, präsentierte Architekt Stefan Thalmann vom Architekturbüro okai den Lienzer Gemeinderäten am Dienstagabend.