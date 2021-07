Rotkreuz-Gebäude bleibt ein Zankapfel in Sillian

Sillian – Auch eine weitere Sitzung des Gemeinderates zum Thema Verkauf des Rotkreuz-Gebäudes in Sillian änderte gestern nichts an den Positionen der gegenüberstehenden Lager. Zwar hatte die Opposition um Peter Duracher durch einen Antrag in der Sitzung vor einer Woche die Offenlegung des Kaufvertrages erreicht. Punkt für Punkt verlas Amtsleiter Stefan Obristhofer gestern den Vertrag, den der Lienzer Notar Markus Mayr aufgesetzt hatte. Unterzeichnet worden war er dann vor einer Woche, unmittelbar vor der vergangenen Gemeinderatssitzung. Für die Gemeinde Sillian unterfertigten das Schriftstück BM Hermann Mitteregger, sein Vize Anton Calovi und Peter Leiter. Das Rote Kreuz Osttirol als Käufer vertraten Egon Kleinlercher und Hansjörg Mattersberger.