„Panik-Papier": Deutsches Robert-Koch-Institut sieht bereits die vierte Welle

RKI-Chef Lothar Wieler (links) und der Virologe seines Vertrauens, Christian Drosten, geben in Deutschland den Corona-Kurs vor.

Berlin, Wien – Anders als in Österreich macht der Boulevard in Deutschland öfters gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung mobil. Die Bild-Zeitung hat sich sowohl mit dem deutschen „Chef-Virologen“ Christian Drosten angelegt als auch mit dem Robert-Koch-Institut. Immer wieder weist das Blatt genüsslich darauf hin, dass RKI-Präsident Lothar Wieler Tierarzt sei. Drosten, Wieler und Bundeskanzlerin Angela Merkel sind in der Pandemie ein Begriffspaar für restriktive Corona-Maßnahmen geworden. Zuletzt leakte die Bild interne RKI-Papiere.