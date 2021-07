Pedale verwechselt: 81-Jährige landete in Telfs beim Ausparken im Bach

In Telfs am Giessenweg kam es zu einem Unfall, weil eine 81-Jährige Brems- und Gaspedal verwechselt hatte.

Telfs – Beim Rückwärtsausparken hatte am gestrigen Mittwoch die Verwechslung des Gas- und Bremspedals in Telfs Folgen: Eine 81-jährige Frau stürzte am Giessenweg mit ihrem Fahrzeug rückwärts in einen angrenzenden Bach.