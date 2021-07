Technischer Defekt ausgeschlossen: Ursachensuche nach Großbrand in Mieders

Ein ehemaliges Hotel in Mieders brannte in der Nacht auf gestern beinahe vollständig aus. Zwei Menschen wurden verletzt.

Mieders – Ob das Feuer durch Leichtsinn und unachtsames Verhalten entfacht oder sogar gelegt wurde, steht noch nicht fest. Klar ist nur: Ein technischer Defekt kann laut Polizei „mit größter Wahrscheinlichkeit“ als Ursache für einen Brand in einem ehemaligen Hotel in Mieders ausgeschlossen werden. Dieser brach, wie berichtet, bereits Dienstagabend aus und wütete die ganze Nacht. 140 Feuerwehrleute von sechs Feuerwehren waren rund sieben Stunden im Einsatz.

Gegen 20.45 Uhr wurde Alarm geschlagen. Im westlichen Teil des Gebäudes, der unbewohnt war, wurden die ersten Flammen gesichtet. „Bei der Anfahrt habe ich eine dicke, schwarze Rauchsäule aufsteigen sehen. Da wusste ich, es fehlt gröber“, sagt Karl Pajk, Kommandant der örtlichen Feuerwehr. In dem Haus befanden sich zu diesem Zeitpunkt mehrere Menschen, sie konnten sich allerdings eigenständig in Sicherheit bringen – untergebracht wurden sie in Hotels in der näheren Umgebung. „Die Löscharbeiten stellten sich als schwierig heraus. Besonders der starke und sich ständig drehende Wind war eine Herausforderung, weil er das Feuer immer wieder aufs Neue entfachte.“