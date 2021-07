TT-Analyse: Eine Lüge als politisches Programm

Die amerikanische Demokratie hat den Sturm auf das Kapitol am 6. Jänner nur mit knapper Not überstanden. Damals drang ein Mob von Trump-Anhängern mit Gewalt in das Parlamentsgebäude ein und versuchte, die formale Bestätigung des Wahlsiegs von Joe Biden zu verhindern. Die Institutionen hielten vorerst stand, und Biden wurde zwei Wochen später als Präsident angelobt. Seitdem funktioniert Amerika von außen wieder wie früher. Aber im Inneren gärt es gefährlich weiter.