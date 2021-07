Nach Explosion in Leverkusen: Drei weitere Tote gefunden

Bei der Explosion in einer Müllverbrennungsanlage des Chemparks am Dienstag wurden mindestens fünf Menschen getötet.

Leverkusen – Zwei Tage nach der verheerenden Explosion in einer Leverkusener Müllverbrennungsanlage haben Einsatzkräfte drei weitere Menschen tot in den Trümmern gefunden. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei Köln am Donnerstag mit.