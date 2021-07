Mit Tiroler Wurzeln am Korb: Heidegger vor Debüt im ÖBV-Team

St. Pölten – Mit Tiroler Wurzeln nimmt Maximilian Heidegger Anlauf für den großen Wurf. Der 24-jährige Basketball-Hoffnungsträger erblickte in Los Angeles das Licht der Welt. Sein Vater Klaus Heidegger aus Götzens ist ehemaliger Weltcup-Skirennläufer und nach dem Ende seiner Karriere zum erfolgreichen Geschäftsmann in den USA geworden. Der Junior wird am Freitag im ÖBV-Team debütieren. Im Trainingscamp in St. Pölten stellt er jene Wurfstärke unter Beweis, die Statistiken für ihn ausweisen.