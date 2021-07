Behelfsbrücke freigegeben: Die Autos aus der Kelchsau rollen wieder

Hopfgarten – Nach zehn Tagen war es am Mittwochabend endlich wieder so weit und die Kelchsauer konnten ihren Ortsteil mit dem Auto verlassen bzw. zufahren. Nach den heftigen Unwettern wurden beide Straßen in den Hopfgartner Ortsteil zerstört. Mit einer Behelfsbrücke konnte nun zumindest die Zufahrt über den Glantersberg wiederhergestellt werden.