Gut zu wissen: Warum der Klimawandel das Wetter extremer werden lässt

Nicht nur gefühlt gibt es in letzter Zeit eine Häufung starker Unwetter in Mitteleuropa. Sie sind neben anhaltenden Hitzewellen eine der Auswirkungen des Klimawandels.

Innsbruck – Extreme Wetterereignisse sind weltweit keine Ausnahme mehr, auch Europa muss sich auf turbulentere Zeiten einstellen. Dies verdeutlichten zuletzt das verheerende Hochwasser in Deutschland und Belgien, die Tornado-Katastrophe in Tschechien oder extremer Hagelschlag in Österreich auf dramatische Weise.