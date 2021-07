Junges Pärchen zahlte Hotelrechnung in Kirchberg nicht

Kirchberg in Tirol – Ein junges Pärchen zahlte seine Rechnung von mehr als 1000 Euro in einem Kirchberger Hotel nicht. Der 19-Jährige und seine Freundin reisten vergangenen Samstag an. Gebucht war ihr Aufenthalt bis Mittwoch. Das Reisebüro informierte die Hotelleitung jedoch über die Zahlungsstornierung. Die Urlauber wurden davon in Kenntnis gesetzt.