Vierte Olympiamedaille für Österreich: Lobnig ruderte zu Bronze

Tokio – Erstmals seit 29 Jahren und erst zum sechsten Mal in der olympischen Ruder-Geschichte gab es am Freitag eine Medaille für Österreich. Magdalena Lobnig sicherte sich im Sea Forest Waterway im Finale des Frauen-Einers Bronze und sorgte damit für den überhaupt ersten rot-weiß-roten Ruder-Podestplatz im Frauen-Bereich bei Sommerspielen. Gold ging an die Neuseeländerin Emma Twigg, die Russin Hanna Prakatsen lag 3,72 Sek. zurück. Lobnigs Rückstand betrug 5,75 Sekunden.

Lobnig fuhr ein Rennen nach Plan und belohnte sich mit dem ersehnten Platz auf dem untersten Treppchen. Sie hielt sich den gesamten Rennverlauf über in den Top drei auf, war bei der 500- und 1.000-m-Marke hinter Twigg Zweite und auch schon bei 1.500 m hinter Prakatsen Dritte. "Dass Twigg und die Russin sehr stark sind, das hat man in den Vorläufen schon gesehen", wusste Lobnigs Coach Kurt Traer. Mit Bronze war der Kärntner daher überglücklich: "Es ist ein Traum, einfach nur genial."

Lobnig jubelte im Ziel, streckte die Arme in die Höhe, strahlte übers ganze Gesicht. Eine Last fiel von ihr ab. "Das ist auf alle Fälle mein Karriere-Höhepunkt", sagte sie. "Gestern war die Angst so groß, dass es noch einmal so endet wie in Rio (Olympia-Sechste 2016, Anm.). Ich war so k.o. nach dem Rennen (Semifinale, Anm.). Aber ich habe alles darangelegt, dass ich wieder fit werde. Ich habe mir gedacht, das ist im Endeffekt nur ein Kopfrennen, wer da vorne ist. Es war einfach Zeit, abzuliefern."