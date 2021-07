Zwei weitere Spielplätze in Schwaz umgestaltet

Schwaz – Insgesamt 21 Spielplätze gibt es in der Silberstadt Schwaz. In den letzten Jahren wurde in zahlreiche neue Spielgeräte und Spieloasen viel investiert. „Spielgeräte sind Wind und Wetter ausgesetzt und müssen daher alljährlich auf ihre Tauglichkeit und Standsicherheit überprüft werden“, sagt Stefan Sprenger, Leiter des Schwazer Bauhofs. Daher wurden heuer wieder zwei Plätze umgestaltet.