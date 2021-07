Kühlung auch am DDr.-Alois-Lugger-Platz im O-Dorf angedacht

Ideen können in die beim Stadtteiltreff am Platz aufgestellte Box eingeworfen oder an post.buergerbeteiligung@innsbruck.gv.at geschickt werden. Die Befragung läuft bis Anfang September, die Ergebnisse sollen in die weiteren Planungen einfließen. Am Platz sind die Voraussetzungen für eine Neugestaltung allerdings wegen der Tiefgarage darunter erschwert. (TT)