Neun Länder senden eine Botschaft: Österreich Werbung mit neuer Kampagne

Über den Dächern von Innsbruck: Lisa Wedding, die neue Chefin der Österreich Werbung, traf Tirol-Werbung-Chef Florian Phleps © Rita Falk

Von Mario Zenhäusern

Innsbruck – Seit sieben Wochen steht Lisa Weddig an der Spitze der Österreich Werbung. Ihre erste Bundesland-Tour führte sie gestern nach Tirol – eine Hommage an Österreichs Tourismus-Hochburg. Immerhin erzielt Tirol in Normalzeiten ein Drittel aller Gästenächtigungen in Österreich.

Gemeinsam mit Florian Phleps, dem Geschäftsführer der Tirol Werbung, kündigte sie für den 21. September eine neue Winterkampagne an. „Erstmals senden alle neun Bundesländer eine gemeinsame Botschaft an die 30 Märkte, die wir betreuen“, verriet die frühere TUI-Managerin. Das sei notwendig, weil „alle Länder um Urlauber werben, da müssen wir als Österreich irgendwie sichtbar sein, und wir sind viel besser und stärker, wenn wir das gemeinsam machen, als wenn jeder seine einzelnen Themen spielt.“ Phleps ergänzte: „Es geht um Emotionen, um das Urlaubsgefühl und um den Winter in Österreich – das stellen wir unter ein gemeinsames Motto.“ Weddig ist „optimistisch, dass wir eine Wintersaison in Österreich haben werden. Darauf bereiten wir uns vor.“

Was die zuletzt eher tourismuskritische Stimmung in Tirol anbelangt, will Weddig die Tirol Werbung auf ihrem Weg unterstützen: „Corona hat gezeigt, wie viel in der Gesamtwirtschaft vom Tourismus abhängt. Ich glaube, dass jetzt das Bewusstsein dafür gestiegen ist, dass nicht nur der Hotelier und der Gastronom vom Tourismus abhängig sind, sondern auch der Bäcker, der Handwerker und viele andere Branchen.“ Es gehe darum, den Lebensraum und den Erholungsraum zu kombinieren.

Ganz entscheidend sei in diesem Zusammenhang, so Phlebs, eine neue Dialogkultur zu finden. Man müsse andere, auch kritische Meinungen ernst nehmen – „da ist die Tourismusbranche in Tirol gefordert, eine neue Form des Umgangs zu finden. Das ist ein wesentlicher Bestandteil der Tiroler Tourismusstrategie.“ Sowohl Weddig als auch Phleps machen sich für nachhaltigen Tourismus stark. Phleps spricht von einer „stärker werdenden Sensibilisierung des Gastes“ und bezeichnet „ganzheitliches Denken, die Balance aus ökologischen, ökonomischen und soziokulturellen Faktoren als Schlüssel für jede Weiterentwicklung im Tourismus“ in Tirol.