Egger mit Gewinnsprung, Alarm um Preise und Lkw

St. Johann – Im Vorjahr haben viele Menschen weltweit angesichts der Pandemie-Lockdowns und der faktischen Reiseverbote kaum Geld für den Urlaub ausgegeben, dafür mehr in Immobilien und in die eigene Wohnung investiert. Alte Küchen wurden ausgetauscht, abgewohnte Möbel ersetzt. Davon hat auch der Tiroler Holzplattenproduzent Egger mit Sitz in St. Johann in Tirol profitiert.