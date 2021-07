Junge sanieren Steig: „Man bekommt ein besseres Verständnis für den Berg“

Imst – Man könnte sie als Arbeitsstelle mit besten Aussichten bezeichnen, diese Umweltbaustelle. Denn seit einer Woche sind acht junge Leute hoch über Imst dabei, mit „Pickeln, Schaufeln und Kanthölzern“ den Steig von der Imster Muttekopfhütte hinauf zum Guggersattel zu sanieren. Die Umweltreferentin der Sektion Imst-Oberland, Kerstin Zangerle, ist als Projektleiterin begeistert vom Engagement der jungen Leute: „Die Wegsanierung ist so schnell weitergegangen. Inzwischen haben wir auch schon den Bach nach dem Lawinenschaden an der Muttekopfhütte gesäubert.“

Der Schotter zum Auffüllen von Löchern wird unten am Bach gesammelt und hinaufgetragen.

Es ist viel zu tun für die jungen Arbeiter der Umweltbaustelle. „Es ist ein schwieriges Gelände, das sehr von Erosion betroffen ist“, sieht etwa Sektionsobfrau Tini Gastl die Folgen des Klimawandels. Die Wege sind entsprechend ausgewaschen und nach Regenfällen „lettig und matschig“. Natürlich habe man selbst engagierte Wegwarte im Verein, die Hilfe der internationalen Jugend am Berg kommt aber gelegen.„Wir frühstücken um 7 Uhr, um 8 Uhr sind wir vor Ort“, beschreibt Laura Mann, eine der acht Freiwilligen, den Tagesbeginn. Zwei steile Kehren im Weg wurden abgeflacht, Rasenwasen ausgehackt und umgesetzt, Stoppschilder improvisiert und Beschilderungen neu gemacht, Schotter am Bach gesammelt und weit oben zum Verfüllen am Weg aufgebracht. „Man bekommt ein besseres Verständnis für den Berg“, sagt Laura. Und es sei auch eine Art Urlaub, „es bleibt durchaus Zeit zum Wandern und Klettern“.