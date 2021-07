Kitzbüheler Bürgermeister Winkler fordert Schritte gegen Mietwucher

Innsbruck, Kitzbühel – Der Kitzbüheler Bürgermeister Klaus Winkler (VP) muss derzeit rund 60 Anzeigen bearbeiten. Dabei handelt es sich um Verdachtsfälle über illegale Freizeitwohnsitze. Es ist das Los eines Bürgermeisters in einer Tourismushochburg. Ein Teil stellt sich von Anfang an als falsch heraus, der Nachweis auf eine illegale Nutzung einer Immobilie einzig zu Ferienzwecken sei überdies nicht einfach, sagt Winkler. Was ihm derzeit aber auch Sorgen bereitet, ist die Vermietung von (ehemals) geförderten Wohnungen in der Gamsstadt.