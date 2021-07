53-Jähriger stürzte in Nassereith mit Paragleiter über steiles Gelände

Nassereith – Am Donnerstagabend gegen 19.20 Uhr stürzte in Nassereith im Bereich Hintersimmering ein Mann beim Versuch seinen Paragleiter in die Luft zu bringen über ein steiles Gelände ab. Der 53-Jährige war in einer Waldlichtung ausgerutscht und blieb nach dem Sturz über 20 Meter durch steiles, teilweise felsdurchsetztes Gelände verletzt liegen.