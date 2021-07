Brennerbahn-Gleis ab Samstag frei, Totalsperre in Südtirol ab Montag

Innsbruck – Nach umfangreichen Arbeiten zur Sicherung eines abrutschgefährdeten Hanges an der Brennerbahnstrecke zwischen Ellbögen und Matrei kann ein Gleis wieder freigegeben werden. Wie die ÖBB am Freitag in einer Aussendung mitteilten, kann der Schienenersatzverkehr für die Züge zwischen Innsbruck und Steinach am Samstagabend (31. Juli) beendet werden. Ab Montag verkehren die S-Bahnen auf der Strecke dann wieder im Halbstundentakt.