Unwetter in Tirol: Hagel im Unterland, heftige Gewitter am Abend

In Breitenbach am Inn wurden bei dem Hagelunwetter mit kräftigen Windböen auch Bäume entwurzelt.

Wörgl, Innsbruck – Ein heftiger Hagelschauer ging am Freitagnachmittag im Tiroler Unterland nieder, wie aktuelle Bilder und Videos in sozialen Netzwerken zeigen. Gegen 16 Uhr war vor allem der Großraum Wörgl betroffen. Berichte über mögliche Schäden liegen aktuell nicht vor.

Diese Hagelkörner stammen vom kurzen, aber intensiven Unwetter am Nachmittag in Wörgl.

Segler gerieten am Achensee in eine Notlage.

Die ZAMG prognostizierte am Freitag, dass in den Abendstunden Starkregen, Sturmböen und auch Hagel "recht wahrscheinlich" seien. Der Rest der Nacht verlaufe stark bewölkt mit einem Durchzug von Regenschauern, die bis um Mitternacht noch von Gewittern begleitet werden. In der zweiten Nachthälfte soll es in Nordtirol weiter regnen, in Osttirol kann es länger gewittern. (TT.com)