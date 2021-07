Riesiges Crystal-Meth-Labor in den Niederlanden aufgeflogen

Den Haag – Niederländische Ermittler haben ein großes Labor zur Herstellung der Droge Crystal Meth entdeckt. Es handle sich um "die größte und professionellste Produktionsstätte für Crystal Meth, die jemals in den Niederlanden gefunden wurde", teilte die Polizei am Freitag in Nederweert im Südosten des Landes mit. Die Polizei war dem Labor in Nederweert in der Provinz Limburg über verschlüsselte Chat-Berichte auf die Spur gekommen.