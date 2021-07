125 Jahre Hildesheimer Hütte: Initialzündung für den Tourismus

Der Anlass des Besuches führt wiederum weit zurück in die Anfänge des Tourismus im Ötztal. Dort, wo Gletscherpfarrer Franz Senn wirkte und wo somit eine der Wiegen des Alpenvereins steht. 1896, sieben Jahre nach der Gründung der Sektion Hildesheim, wurde am Übergang vom Windachtal ins Stubaital in den Stubaier Alpen, auf 2899 Metern, die Hildesheimer Hütte errichtet. „Im vorletzten Jahr haben wir umgebaut. Beim Aufstieg ist der Hubschrauber achtmal über mich geflogen“, erzählt Marcus. Und er erinnert damit auch an den mühsamen Bau vor 125 Jahren. „Alles musste hochgetragen werden“, erklärt Ludwig Wucherpfennig vom DAV-Hütten- und Wegereferat. „Da trugen die Männer 75 bis 80 Kilo auf ihren Kraxen hoch.“ Schutzhütten wurden damals in erster Linie gebaut, „weil die Wege zu weit waren“.