Neues Gasthaus am Vilsalpsee: Tannheimer Bürger sind Sonntag am Wort

Tannheim – „Schia oder schiach?“ – das ist die Frage. In Tannheim hatten sich 33 Architekten an einem von der Gemeinde initiierten Wettbewerb beteiligt, der ein neues Gasthaus am idyllischen Vilsalpsee bringen sollte. Das von der Jury mit großer Mehrheit gekürte, moderne Siegerprojekt des Innsbruckers Mario Gasser war kaum vorgestellt, da kam auch schon Kritik auf. Die Gegner um Sprecher Thomas Gropp sammelten genug Unterschriften, um eine Volksbefragung zu erzwingen. Diese findet morgen Sonntag zwischen 7.30 und 11 Uhr statt. Die Gruppe ist der Meinung, dass dieser sensible Ort nur eine traditionelle Bauweise im ländlichen Stil verträgt, das Projekt in Corona-Zeiten mit rund 3,7 Millionen Euro zu teuer ist und die Bürger eingebunden gehören.