Tiroler AK-Chef Zangerl: Bund muss Impfen regeln, nicht die Gerichte

Wo soll es eine Impfpflicht geben? Bund und Länder schieben die Entscheidung hin und her.

Politisch lehnen Spitzenpolitiker auf Bundes- und Landesebene eine generelle Impfpflicht ab, für einzelne Sparten wird sie jedoch forciert. Allerdings schieben sich Bund und Länder die Verantwortung gegenseitig zu. Zugleich wird die Impfpflicht durch die Hintertür in Spitälern oder anderen Gesundheitsberufen für Neueinsteiger bereits praktiziert.

Tirols Arbeiterkammerpräsident Erwin Zangerl (ÖVP) sieht in dem Hin- und Hergeschiebe einmal mehr ein Grundproblem in der Bekämpfung der Pandemie. „Hier trägt eindeutig der Bund die Verantwortung, er muss die Rahmenbedingungen schaffen.“ Wenn keine Regelungen erlassen werden, lande es wieder bei den Gerichten, die dann in Einzelfällen entscheiden müssten. „Und das wird wohl niemand wollen“, fügt Zangerl hinzu.