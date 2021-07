Taigo: VW bringt SUV-Coupé nach Europa

Der in Spanien gefertigte VW Taigo wird erst 2022 auf Österreichs Straßen zu sehen sein.

So ganz neu ist der Taigo dann aber doch nicht. Bereits seit 2020 gibt es in Brasilien den Nivus, der nun mit anderem Namen auch den europäischen Markt erobern soll. Das Design bleibt weitgehend gleich: Die coupéhafte Silhouette mit der stark nach vorn geneigten C-Säule ist das wichtigste äußere Merkmal des Taigo, das ihn von seinen SUV-Markenkollegen abhebt. 17 bzw. optional 18 Zoll große Felgen und die Beplankungen der Radkästen sollen den Crossover-Charakter des Taigo hervorstreichen. Auffällig im Vergleich zum „alten“ Nivus ist das über die ganze Breite verlaufende Lichtband am Heck. Die serienmäßige, üppige LED-Beleuchtung dient laut VW einem unverwechselbaren und markanten Auftritt.