EU fordert Verbesserungen in Tiroler Umweltverfahren

Innsbruck – Umweltverfahren sind aufgrund von umfangreichen Gutachten eine komplexe Materie. In den vergangenen Jahren wurden auch die Rechte von Umweltorganisationen in den behördlichen Entscheidungsprozessen gestärkt. Geregelt wird das in der so genannten Aarhus-Konvention, in welcher der Zugang zu Informationen, zu den Gerichten und zur Öffentlichkeitsbeteiligung verankert ist. Mit dem Aarhus-Beteiligungsgesetz hat Tirol die EU-rechtlichen Vorgaben im Vorjahr umgesetzt, doch die EU-Kommission sieht trotzdem Schwächen.